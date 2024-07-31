Altay'dan ayrılan Salih'in adresi netleşti

Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensipte anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'dan ayrılan Salih'in adresi netleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2024 13:11
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 32 maçta görev yapıp 1 kez rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki savunmacının yeni kulübüyle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay'da daha önce takımdan ayrılan isimlerden sol kanat Eren Erdoğan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya giderken, orta saha oyuncusu Enes Öğrüce Bodrum FK'ya transfer oldu. Kaleci Mustafa Çalışkan (Orduspor 1967), stoper Tugay Gündem (Etimesgut Bld) ve santrfor Nurettin Küçükdeniz (Kahramanmaraş İstiklalspor) ise 3'üncü Lig takımlarıyla el sıkıştı. Altay'da toplam 6 oyuncu takımdan ayrıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery