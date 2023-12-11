Alphonso Davies'in Bayern Münih'ten dev talebi

Adı sıkça Real Madrid ile anılan Kanadalı sol bek Alphonso Davies, Bayern Münih'te kalma şartını belirledi. Yıldız oyuncu, Bayern Münih'te kalma şartı olarak yıllık 15 milyon euro maaş istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Alphonso Davies'in Bayern Münih'ten dev talebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 17:11
Yaz transfer döneminde adı sık sık Real Madrid ile anılan Bayern Münihli futbolcu Alphonso Davies'te flaş bir gelişme yaşandı. 

Bild'in haberine göre; 23 yaşındaki Kanadalı sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Bayern Münih'te kalma şartını belirledi.

Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, yeni sözleşme yapmak için yönetimden 15 milyon euro maaş istediği belirtildi. 

İSTEDİĞİ OLMAZSA AYRILMAYA SICAK 

Alphonso Davies'in Bayern Münih yönetimi tarafından bu isteğinin karşılanmaması durumunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bayern Münih formasını bu sezon 20 kez terleten Alphonso Davies, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery