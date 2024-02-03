Alperen Şengün yine coştu! Houston Rockets, Toronto'yu devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 mağlup etti.



NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptığı maçta Rockets, Raptors'ı yenerek bu sezonki 23. galibiyetini aldı.



Rockets'ta Cam Whitmore 25 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist, Amen Thompson 19 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.



Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Immanuel Quickley 25 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.



Russell Westbrook, 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu oldu



Los Angeles Clippers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 136-125 yenerek son 9 maçtaki 8. galibiyetini elde etti.



Kawhi Leonard 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Russell Westbrook ise 23 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle Clippers galibiyetinin mimarları oldu.



Westbrook, NBA'de 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olarak lig tarihine geçti.



Pistons'ta 28 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynayan Jaden Ivey ile 26 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağlayan Bojan Bogdanovic, yenilgiyi önleyemedi.



Sonuçlar



Washington Wizards-Miami Heat: 102-110



Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 125-136



Indiana Pacers-Sacramento Kings: 122-133



Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 129-120



Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 106-108



Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 126-106



San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-114



Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 101-121



Houston Rockets-Toronto Raptors: 135-106



Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-108



