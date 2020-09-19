Alper Potuk Ankaragücü ile imzalıyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk Ankaragücü ile anlaştı. Oyuncu sağlık kontrolleri için Ankara'ya gidiyor.

Alper Potuk Ankaragücü ile imzalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 00:25
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'un Ankaragücü ile anlaştığı belirtildi.

TRTSpor'un haberine göre Alper Potuk'un bir kaç Süper Lig kulüpleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Ankaragücü ile anlaştığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri için Ankara'ya gittiği belirtildi.

Alper Potuk 2013 yılında 7 milyon euroya Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için