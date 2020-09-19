Alper Potuk Ankaragücü ile imzalıyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'un Ankaragücü ile anlaştığı belirtildi.



TRTSpor'un haberine göre Alper Potuk'un bir kaç Süper Lig kulüpleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Ankaragücü ile anlaştığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri için Ankara'ya gittiği belirtildi.



Alper Potuk 2013 yılında 7 milyon euroya Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.



