Alexis Sanchez'e iki dev talip

Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ve İspanya'ya dönebileceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexis Sanchez'e iki dev talip
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10 Kasım 2021 19:55
Inter'in Alexis Sanchez ile yollarını ayırmak istediği ifade edildi. Serie A devinin, bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Şilili futbolcuyu devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği kaydedildi.

ATLETICO MADRID TALİP

32 yaşındaki yıldızın ise İspanyol takımlarının gözdesi olduğu belirtildi. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sanchez'in tecrübesinden ve kalitesinden faydalanmayı düşündüğü ve bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

BARCELONA SÜRPRİZİ

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin de, bir dönem takım arkadaşı olan tecrübeli futbolcunun Camp Nou'ya dönüşünü isteyebileceği ifade edildi.

LİGDE 174 DAKİKA

Bu sezon Serie A'da 7 maçta 174 dakika süre alan ve bir asist yapan Sanchez'in, Inter ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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