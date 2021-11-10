Alexis Sanchez'e iki dev talip

Inter'in Alexis Sanchez ile yollarını ayırmak istediği ifade edildi. Serie A devinin, bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Şilili futbolcuyu devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği kaydedildi.



ATLETICO MADRID TALİP



32 yaşındaki yıldızın ise İspanyol takımlarının gözdesi olduğu belirtildi. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sanchez'in tecrübesinden ve kalitesinden faydalanmayı düşündüğü ve bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.



BARCELONA SÜRPRİZİ



Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin de, bir dönem takım arkadaşı olan tecrübeli futbolcunun Camp Nou'ya dönüşünü isteyebileceği ifade edildi.



LİGDE 174 DAKİKA



Bu sezon Serie A'da 7 maçta 174 dakika süre alan ve bir asist yapan Sanchez'in, Inter ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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