Alexander Sörloth İngiltere'de ses getirdi!

Pandemi sonrası futbolda takvimler yeniden şekillendi. Lig ve Avrupa kupalarının ağustos ayının sonuna kadar sarkması tatil sürelerini azaltacak.



Özellikle Alexander Sörloth, birçok futbolcudan daha yoğun bir temponun içine girecek.



2021'de yapılacak EURO 2020 için play off'larının ertelenmesi nedeniyle ekim ayı başlarında Norveç formasıyla Sırbistan karşısına çıkacak yıldız futbolcu, milli takımın bu durumuna bağlı hazırlık maçları ve kamplarla birlikte kendisini yoğun bir tempoda bulacak, ardından liglerin yeniden başladığı dönemde top koşturmaya devam edecek.



