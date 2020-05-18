Alex Song: 'Barcelona'dan teklif gelince milyoner olduğumu gördüm'

Son olarak İsviçre'nin Sion kulübünde top koşturan ve şu anda boşta olan futbolcu Alex Song, Arsenal ve Barcelona'da geçirdiği günleri anlattı.Futbolcuların çok para harcadığına değinen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Birçok futbolcu kazandığından fazla para harcıyor. 8 yıl Arsenal'deydim, sadece son 4 yıl biraz iyi yaşadım. Maaşım yükselmişti. Daha önce istediğim her şeyi alıyordum. Henry'nin arabasını görüp, aynısından almıştım. Kral'ın arabası bende de vardı. 2 ay sonra arabayı geri götürdüm. Tüm param benzine gidiyordu. Onlara 'Bana bir Toyota verin, bu araba bana fazla' dedim." diye konuştu.İngiltere'de Arsenal'de oynadığı dönemde kazandığı paradan bahseden Kamerunlu futbolcu, "Arsenal dönemim boyunca, 100 bin sterlin bile biriktiremedim ve insanlar benim bir milyoner olduğumu düşünüyordu. 20 yaşında, Ferrari süren bir adam fakirdir, daha hiçbir başarısı olmaz. 50 yaşında, Bentley süren adama ise saygı göstermek gerekir." dedi.Barcelona'nın astronomik bir teklifle geldiğini söyleyen Song, "Barcelona bana sözleşme önerdiği zaman, ne kadar kazanacağımı gördüm ve 2. kez düşünmedim. Barça yöneticisi, bana çok oynayamayacağımı söyledi ama umurumda değildi, artık bir milyoner olmuştum" ifadelerini kullandı.