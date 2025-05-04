Alex Oxlade-Chamberlain: "Fenerbahçe maçları ekstra önemli"

Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alex Oxlade-Chamberlain: 'Fenerbahçe maçları ekstra önemli'
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04 Mayıs 2025 22:02
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 22:54
Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. İyi savunma yaptık. İlk yarıda oyunu kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla topa sahipti. Saha içinde gösterdiğimiz ruh çok iyiydi. Bazen de maçları böyle kazanırsınız. İşimizi iyi yaptık." dedi.

Chamberlain, ayrıca, "Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Fenerbahçe galibiyetleri her zaman ekstra öneme sahiptir. Biz de elimizden geleni yapıp kazandık. Yapmamız gereken tek şey bunu sezonun geri kalanına yaymak ve önümüzdeki sezon devam ettirmek. Bu maçlarda motivasyonu buluyoruz. Taraftarımız için de özel bir maç ve galibiyetti. Her maça bunu taşıyıp geliştirmemiz lazım." sözlerini sarf etti. 

 
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