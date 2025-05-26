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Albert Riera'nın İsrail endişesi!

Süper Lig takımlarıyla adın geçen Albert Riera'ya İsrail'den sürpriz bir teklif geldi.

calendar 26 Mayıs 2025 20:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Albert Riera'nın İsrail endişesi!
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Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Gaziantep FK ile adı anılan Albert Riera'ya İsrail'den teklif geldi.

Maccabi Haifa'nın kulüp yöneticileri, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla kısa bir süre önce zoom üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Albert Riera, İsrail'e gitmekten endişe duyduğunu belirterek, düşünmek için süre istedi.

Öte yandan İsrail basını, Maccabi Haifa'nın Albert Riera'ya imza attırmak için oldukça istekli olduğunu vurguladı.

Slovenya Ligi'nde Celje'nin başında sezonu dördüncü bitiren Riera, takımının Slovenya Kupası'nı almasını sağladı. Ayrıca Celje, Riera yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı ve Fiorentina'ya elendi.


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