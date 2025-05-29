Al Nassr, Ronaldo'yu bırakmıyor!

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Hierro, sözleşmesi biten ve hakkında ayrılık haberleri çıkan Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini söyledi.



Fernando Hierro, "Ronaldo'nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var." ifadelerini kullandı.



"KALMASINI İSTİYORUZ"



Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi için, "Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje." diyen Hierro, "Ronaldo, futbol tarihinin en büyük fenomenlerinden biri ve bu ligin gelişmesine büyük katkıları oldu. Sözleşmesini yenilemek için görüşmeler yapıyoruz ve bizimle kalmasını istiyoruz." dedi.



Al Nassr'da geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıkan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 35 gol attı ve 4 asist yaptı.



