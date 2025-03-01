Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Orouba ile karşılaştı.



Al-Jouf University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Al Orouba'nın galibiyet gollerini 40. dakikada Omar Jihad Al Somah ve 65. dakikada Johann Berg Gudmundsson kaydetti.



Al Nassr'ın tek golü ise, 51. dakikada Nawaf Boushal'dan geldi.



Bu sonuçla Al Nassr, 47 puanla 3. sırada kaldı ve liderlik yarışında ağır yara aldı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonu büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.



Al Orouba ise 26 puanla 11. sıraya yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Al Nassr, Al Shabab'ı konuk edecek. Al Orouba ise Al Ettifaq'ı ağırlayacak.



