Al-Ittihad'ta Laurent Blanc dönemi sona erdi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad, teknik direktör değişikliğine gidiyor.



Al Ittihad yönetimi, Al Nassr'a 2-0 yenildikten sonra teknik direktör Laurent Blanc'ın görevine son verdi.



Hassan Khalifa şu an için yeni teknik direktör olarak takımın başına atandı.



BLANC'IN PERFORMANSI



Fransız teknik adam Laurent Blanc, Al Ittıhad takımıyla çıktığı 46 maçta 2.39 puan ortalaması tutturmayı başardı.



Al Ittihad takımı, ligde şu ana kadar 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 9 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor.



