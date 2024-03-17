Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında Jeroen Rijsdijk'in ekibi Sparta Rotterdam ile John van't Schip'in yönetimindeki Ajax karşı karşıya geldi.



Sparta Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile tamamlanırken maçın ilk gollerini Sparta Rotterdam adına 28 ve 47. dakikalarda Arno Verschueren'den geldi.



Ajax'ın gollerini ise 65. dakikada Chuba Akpom ve 88. dakikada Steven Bergwijn attı. Ajax'ta maça ilk 11'de başlayan Ahmetcan Kaplan, 90+4'te kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 41'e yükseltirken, Sparta Rotterdam 31 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Zwolle'ye konuk olurken, Sparta Rotterdam sahasında Fortuna Sittard ile karşılaşacak.





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