Ajax'a bir 'Haller' oldu!

Ajax, Sebastien Haller'in 4 gol attığı maçta Sporting'i Lizbon'da 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax'a bir 'Haller' oldu!
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15 Eylül 2021 23:52
Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon ile Ajax karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax, 5-1'lik skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis'ten geldi. Sporting Lizbon'un tek golünü 33. dakikada Paulinho attı.

Haller, Marco van Basten'den 29 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Portekizlilere karşı oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında 6. galibiyetini alan Ajax, gruba 3 puanla başladı. Sporting Lizbon ise Kasım 2007'den sonra oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi iç saha maçını kaybetti ve gruba puansız başladı.

Sporting Lizbon, bir sonraki grup maçında Dortmund'a konuk olacak. Ajax ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.


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