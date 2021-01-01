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Ainge ve Stevens'ın işleri tehlikede değil!

Boston Celtics'in çoğunluk sahibi Wyc Grousbeck, genel menajer Danny Ainge ile koç Brad Stevens'ı görevden alma gibi bir planı olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in çoğunluk sahibi Wyc Grousbeck, genel menajer Danny Ainge ile koç Brad Stevens'ı görevden alma gibi bir planı olmadığını belirtti.

Celtics, 15-17 derecesi ile şu anda Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alırken, playoffların son iki sırası için New York Knicks ve Miami Heat ile eşit durumda.

Ancak Grousbeck, Ainge ve Stevens'ın işlerinin tehlikede olmadığını söyledi:

"Danny ve Brad ile her zaman konuşuruz, kendimi oldukça bağlı hissettiğim adamlardır.

Kararı verecek olan ve bu değişiklikle yaşamak zorunda olan kişi benim. Bu adamlardan herhangi biri, bu işler için zaten en iyi aday olurlardı. Ligde müsait olan diğer adamlar, benim için önemli değil. Onlar bizim adamlarımız ve biz de arkalarındayız. Bunu aklımdan geçirmiş bile değilim."


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