Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, Gordon Hayward'ın ekipten ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Büyük bir kontrat ile Charlotte Hornets'e katılan 30 yaşındaki Hayward'ın bu durumunu Ainge, muhabirlere birkaç ay önceden tahmin ettiğini belirtti:



"Son birkaç aydır bu olasılığı bekliyordum."



Hayward, Charlotte ve Indiana Pacers'ın yanı sıra diğer takımların da ilgisini çekmiş olsa da, Ainge, kendisinin gitmesine izin vermenin asla ilk seçenek olmadığını açıkladı:



"Risklerin ve tüm seçeneklerin neler olduğunu biliyorduk. Bu seçeneklerden herhangi birinin iyi olduğunu düşünmüştük, ancak bir numaralı seçeneğimiz Gordon'ı takımda tutmaktı."



"ÇOK FEDAKARLIK YAPTI"



Hayward, ilk Celtics maçında ayak bileğini yerinden çıkararak korkunç bir sakatlık geçirmiş ve 2017-18 sezonunun tamamını kaçırmıştı. Boston'daki dönemi üç uzun yıl sonra artık sona eren Hayward için Ainge, minnettarlığını şu şekilde dile getirdi:



"Gordon, Boston'ı seçtiği için ona minnettarım ve kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum. O harika bir adam ve müthiş bir oyuncu. %100 sağlıklı olmamasına rağmen, oğlunun doğumunu kaçırıp playofflarda bize yardıma gelmesine ayrıca minnettarım. Çok fedakarlık yapmış bir adamdı."



"KİME SORSANIZ, DAHA BÜYÜK ROL İSTER.."



Ainge, Hayward'ın rolüyle ilgili sorunlar nedeniyle takımdan ayrıldığına işaret edebilecek söylentileri ise reddetti. Takımda bir ilk beş oyuncusu olan Hayward, zamanla bu rolü takımın genç yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'a kaybetmişti:



"O hiç bencil biri değil, bu yüzden tüm şutları da kullanmak istemiyordu. Sadece daha fazla dahil olmak istemişti. Çok sayıda iyi oyuncumuz var. Bence her birine sorarsanız, hepsi daha büyük bir rol isteyecektir."



Hayward, Celtics ile birincil hedefi olan şampiyonluğa ulaşamamıştı. Takımdaki üç yıllık görev süresinde ise 13.9 sayı, 5.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları kaydetmişti.



