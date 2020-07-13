Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe'yi tek başına dağıttı'

"FENERBAHÇE'Yİ TEK BAŞINA DAĞITTI"

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi köşesinde yorumladı. Ahmet Çakar'ın yazısınının tamamını Sabah gazetesini satın alarak ya daulaşabilirsiniz."Fenerbahçe bildiğimiz gibi.. Ama acı olan şu, kazansalar tepe için Avrupa için umutlanacaklarken kaybettiler. Milyonlarca Euro harcanarak yapılan transferlerle başlanan sezon, en sonunda mevkiinde oynamayan futbolcular ve tabiri caizse çoluk çocuğa kaldı. İnanılır gibi değil, Ozan Tufan'ı defansın göbeğinde başlattılar. Böyle bir mantık olabilir mi? Ozan kaleci oynar ama defansın göbeğinde oynayamaz. Mesela yaptırdığı penaltı... Bodoslama atlıyor. Çünkü ceza alanı içinde hamle yapmayı bilmiyor. Fenerbahçe'nin yediği ikinci gole bakın, ofsaytı bozuyor, kaleci Altay çıkmakta gecikiyor ve Sivasspor öne geçiyor."Yazık olan şu; çok önemli transferler yaptılar, dünya kadar oyuncuyu aldırdılar ama hala mevkilere adam devşiriyorlar. Ondan sonra da 'yabancı sınırı kalksın mı, kalkmasın mı' diye tartışıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil tabii, bütün takımların sorunu.""Sivasspor Türkiye'nin en diri takımlarından biri ve Emre Kılınç şu anda belki de Türkiye'nin en formda yerli oyuncusu. Özellikle Emre Kılınç ilk yarıda Fenerbahçe'yi dağıttı desek hiç de abartmış olmayız. Penaltıyı yaptırdı, ardından da galibiyet golünü attı.Aslında Sivasspor için söylenecek çok şey var. Pandemiden sonra bir dağılmasalar belki de son birkaç haftaya şampiyon adaylarından biri olarak girebilirlerdi. Ancak içeride-dışarıda anlamsız puanlar kaybettiler. Ama hala Trabzonspor'un ceza alması durumlunda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama şansları var."