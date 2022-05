Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçen Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.



Bordo-mavililerin başkanı, Norveçli golcü hakkında Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Sörloth için yaptıkları teklifin aynısını biz yaparsak, biz alırız. Transferde öncelik hakkımız var" dedi.



"SORLOTH'U İSTERSEK ALIRIZ"



Sörloth'la yakın ilişkiniz biliniyor. Şu günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş 'la ciddi şekilde anılıyor. Trabzonspor'un devreye girme durumu olur mu veya Trabzonspor dışında Türkiye'de başka takım forması giyer mi sizce?



Sörloth'la alakalı Real Sociedad nasıl bir geri dönüş yaptı bilmiyorum. Bugünlerde satın alma opsiyonu süresi bitiyordu onların. Bir kere hoşuma giden şey; oyuncu geliyor hayatının futbolunu Trabzonspor'da oynuyor, sonrasında gidip hayatının parasını başka takımlarda kazanıyor. Sörloth'la alakalı öncelikli satın alma ya da kiralama hakkımız var. Diyelim ki A takımı Türkiye'de 2 milyon Euro verdi. Aynı miktarı Trabzonspor verirse Trabzonspor'da oynar. Burada oyuncunun da bizi istememesi pek olasılık dahilinde değil zaten. Şampiyonluktan sonra da aradı kutladı, konuştuk.







TRANSFER, YENİ İMZALAR...



Cornelius, Bakasetas, Djaniny, Abdülkadir, Ahmetcan... Bu isimlerin adı transferde geçiyor. Yıldızlarınıza teklif durumu nedir?



Ciddiye yakın tek teklif Ahmetcan için şu ana kadar. Yurt dışından geldi. Daha Avrupa'daki takımların planlamaları ne boyutta bilmiyorum. Zaman var elbette. Sanırım bu planlama konusunda onların da önündeyiz. Ama şunu söyleyeyim; biz kadroyu genel anlamda korumak istiyoruz. Anthony Nwakaeme'ye takımdaki en yüksek maaşı teklif ettik, cevabını bekliyoruz. Edgar'ın menajeriyle bir görüşme yaptık. Performansına, sağlık durumuna bağlı olarak takımda kalma durumu var.



"UĞURCAN ÇAKIR KALSIN İSTİYORUM"



Uğurcan "Burada 3 kupayı da kazandım. İki tarafı da memnun eden teklif olursa Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi. Kaptan için belirlediğiniz rakam hâlâ 20 milyor Euro mu?



O kalibredeki bir oyuncunun karşılığını görmemiz lazım. Avrupa'da Uğurcan Çakır seviyesinde en fazla 4-5 kaleci var bence. Diyelim ki Çakır'ı gönderdik, yerini dolduracak bir kaleci almanız mümkün değil. Buradan dışarıya bir oyuncu 20 milyon Euro'ya gidiyorsa, aynı kalibredeki oyuncuyu Avrupa'dan 30'a 40'a alırsınız. Dolayısıyla hem kendisi hem kulübe gerçek değerinde bir rakam teklif edilirse, o zaman değerlendirmeye alınır. Bana sorarsanız, gönlüm Uğurcan'ı kadroda tutmaktan yana. Temel düşüncem, kadro yapımızı fazla bozmadan, takviyelerle daha güçlenerek devam etmek. Uğurcan'ın benim için yeri zaten çok başka. Geldiğimizde U21'deydi, 3. kaleci durumundaydı A takımda. Kısa süre sonra kaleyi kendisine teslim ettik, 4 senedir birlikte büyüdük. Bütün süreci beraber yaşadık. Kendi üzerine düşen sorumluluğun fazlasını omuzlarına alarak Trabzonspor 'un bu noktaya gelmesinde en önemli pay sahiplerinden birisi.



Peki Uğurcan giderse B planı var mı? Transfer dinamik süreç çünkü...



Her zaman B, C hatta Z'ye kadar plan vardır. Uğurcan asla illa ben gideceğim diyen bir oyuncu olmadı. "Bırakın beni gideyim" lafını asla Uğurcan'ın ağzından 4 senedir duymadım. O sadece bir kaleci değil, sadece takımın önemli bir ismi değil. Maksimum sorumluluk alan, hatta zaman zaman sıkıntılı süreçlerde beni hemen arayıp, "Başkanım iyisiniz değil mi, canınız sakın sıkılmasın. Aşılmayacak sorunlar değil" diyerek Başkanı'nı bile motive eden karakter. Çakır farklı bir figür.



NOT: Ahmet Ağaoğlu'nun röportajının tamamına Fanatik Gazetesi satın alarak ulaşabilirsiniz.