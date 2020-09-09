Adem Ljajic için Genoa devreye girdi

Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna bambaşka giriyor... Siyah beyazlılar, elindeki yüksek maaş kazanan isimlerle yollarını ayırmak istiyor ve bu çalışmalar Vida, Ljajic gibi isimler ön plana çıkıyor.



İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi.



GENOA TALİP OLDU



Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi ise iddialar daha güçlendi. Bu kez Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu.



Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi. Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.



