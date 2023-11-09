Adana Demirspor'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak maça çevrildi. Güçlü rakibine karşı iyi gidişatını sürdürmek isteyen Şimşekler'de gündem tamamen Mario Balotelli...Yeniden döndüğü Adana Demirspor'da çıktığı ilk karşılaşmaya 2 gollük muhteşem bir katkı sunan dünyaca ünlü yıldız, küçük sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşıyor.Son olarak ağrıları olan başarılı oyuncu sağlık ekibi tarafından kontrole alınmıştı. Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır halde olmayan oyuncunun Fenerbahçe karşısında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Balotelli, Fenerbahçe ile iç sahada oynanacak olan kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkabilecek.Tecrübeli futbolcunun yanı sıra Adana Demirspor'da Svensson ve Nani'den de olumlu haberler var. İki oyuncu da tedavileri tamamlandıktan sonra takımla çalışmalara başladı. Nani ve Svensson'un da ilk 11de oynamaları için bir engel bulunmuyor.