Trabzonspor'u küme düşme hattının bir basamak üzerinde devralan Abdullah Avcı takım içerisindeki sorunları tek tek çözdü. İlk etapta savunma problemini ortadan kaldıran tecrübeli hoca ardından takım oyununu geliştirdi, son aşamada ise gol yollarındaki formu tepeye çekti. Hâl böyle olunca da başarılı çalıştırıcı, 17 maçın 13'ünü kazanırken, sadece 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Nwakaeme'nin cezası bitti



Şampiyonluk umutları bitmiş olan Karadeniz devini yeniden liderlik yarışına ortak eden Abdullah Avcı'nın şimdiki hedefi zirvenin en güçlü adayı Fenerbahçe'yi devirerek, rakibiyle puan puana gelmek. Üstelik dev maç öncesinde deneyimli teknik adamın eli de bir hayli güçlendi. Takıma uygulanan koronavirüs testlerinde sorun yaşanmazken, pozitif vakaların hepsi de negatife döndü. Aynı zamanda Nwakaeme'nin de cezası bitti.



Yeni plana açık



Böylece; Uğurcan ve Nwakaeme 11'deki yerini alacak, Hosseini kulübede tercih edilebilecek. Aynı zamanda Avcı'nın elinde Yunus Mallı, Yusuf Sarı ve Afobe gibi de hamle oyuncuları olacak. Bu doğrultuda deneyimli hoca skora göre yeni bir oyun planı deneyebilecek.



