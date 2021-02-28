Abdullah Avcı'nın eli bir hayli güçlü

Takımı yarışa sokması sebebiyle camiada kredisi bulunan başarılı hocanın dev maç öncesinde eli bir hayli güçlü. Pozitif vakaların negatife dönmesiyle ideal 11'ini sahaya sürebilecek olan Abdullah Avcı'nın kulübesinde de Hosseini, Yunus Mallı, Yusuf Sarı ve Afobe gibi hamle oyuncuları olacak.

Haber; Fanatik
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Abdullah Avcı'nın eli bir hayli güçlü
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28 Şubat 2021 13:04
Trabzonspor'u küme düşme hattının bir basamak üzerinde devralan Abdullah Avcı takım içerisindeki sorunları tek tek çözdü. İlk etapta savunma problemini ortadan kaldıran tecrübeli hoca ardından takım oyununu geliştirdi, son aşamada ise gol yollarındaki formu tepeye çekti. Hâl böyle olunca da başarılı çalıştırıcı, 17 maçın 13'ünü kazanırken, sadece 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Nwakaeme'nin cezası bitti

Şampiyonluk umutları bitmiş olan Karadeniz devini yeniden liderlik yarışına ortak eden Abdullah Avcı'nın şimdiki hedefi zirvenin en güçlü adayı Fenerbahçe'yi devirerek, rakibiyle puan puana gelmek. Üstelik dev maç öncesinde deneyimli teknik adamın eli de bir hayli güçlendi. Takıma uygulanan koronavirüs testlerinde sorun yaşanmazken, pozitif vakaların hepsi de negatife döndü. Aynı zamanda Nwakaeme'nin de cezası bitti.

Yeni plana açık

Böylece; Uğurcan ve Nwakaeme 11'deki yerini alacak, Hosseini kulübede tercih edilebilecek. Aynı zamanda Avcı'nın elinde Yunus Mallı, Yusuf Sarı ve Afobe gibi de hamle oyuncuları olacak. Bu doğrultuda deneyimli hoca skora göre yeni bir oyun planı deneyebilecek.



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