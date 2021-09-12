Abdullah Avcı: "En iyisini yapmak için sahada olacağız"

Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'En iyisini yapmak için sahada olacağız'
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12 Eylül 2021 19:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

"3 maç 9 puanla araya girdik. Ocak ayında 25 günde 7 maç oynamıştık. Sonrasında sakatlıklar yaşamıştık. Bazıları döndü, bazıları dönemedi. Fiziksel olarak biraz yorgunluklar var. Milli takımdan dönenlerle görselde çalıştık.

Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırdı. Geçen sene, son 12 haftadır yenilmiyorlar. Genç bir jenerasyonla mücadele eden, hedeflere koşan bir takım. Merkezde çok kalabalıklar, hücum anlamında. Savunmada merkezi iyi kapatmalıyız. Topa sahip olmak bizim felsefemiz. Topa sahip olarak oynamak, sabırlı olmak önemli. Bunu yaparsak aksiyonlarımız, çözümlerimiz var. İyi çalıştık, özgüvenimiz yerinde, deneyimli bir takımımız var. En iyisini yapmak için sahada olacağız. Umarım çalışmalarımızın karşılığını alırız."


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