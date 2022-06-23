Abdülkerim Bardakçı, İstanbul'a geliyor

Eşyalarını topluyor

Fenerbahçe'nin bu sezonki 3. transferiolacak. Fenerbahçe; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu başarılı stoper için Konyaspor ile her konuda anlaşmaya varmış, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de sona gelmişti.Yönetim sonunda tüm taraflarla el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamdaödeyecek. Ancak bununpeşin olacak. Kalanise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarlaolarak ödenecek.Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız, Sarı-lacivertlilerden(13.7 milyon TL)Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.Abdülkerim'in Konya'daki eşyalarını toplamaya başladığı, bu hafta İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.