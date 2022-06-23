Abdülkerim Bardakçı, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin, kulübü Konyaspor ile anlaşmaya vardığı Abdülkerim Bardakçı'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakçı, İstanbul'a geliyor
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23 Haziran 2022 09:03
Fenerbahçe'nin bu sezonki 3. transferi Abdülkerim Bardakçı olacak. Fenerbahçe; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu başarılı stoper için Konyaspor ile her konuda anlaşmaya varmış, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de sona gelmişti.

Yönetim sonunda tüm taraflarla el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon euro ödeyecek. Ancak bunun 2.8 milyon eurosu peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.

Eşyalarını topluyor

Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin euro (13.7 milyon TL) kazanacak. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.



Abdülkerim'in Konya'daki eşyalarını toplamaya başladığı, bu hafta İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



 
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