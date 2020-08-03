Abdulkadir Parmak evlendi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi. Nikaha Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abdulkadir Parmak evlendi
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03 Ağustos 2020 20:49
 Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın dünya evine girdiği belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcuların katıldığı nikah töreninde Abdulkadir Parmak'ın, Merve Bozali ile hayatını birleştirdiği aktarıldı.

Düğünün ardından başkan Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediği kaydedildi.





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