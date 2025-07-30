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Abbosbek Fayzullaev, Başakşehir'de!

RAMS Başakşehir, CSKA Moskova forması giyen Abbosbek Fayzullaev'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Temmuz 2025 18:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Abbosbek Fayzullaev, Başakşehir'de!
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Rusya temsilcisi CSKA forması giyen 21 yaşındaki Özbek orta saha Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Abbosbek Fayzullaev, geçtiğimiz sezon Rusya'da lig ve kupa olmak üzere toplamda 39 maçta forma giydi. Özbek oyuncu 3 gol ve 8 asistlik performans gösterirken, 2 bin 406 dakika süre aldı.

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