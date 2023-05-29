A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu

Milletler Voleybol Ligi için A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ilk hafta kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda sürpriz bir isim yok.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu
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29 Mayıs 2023 15:15
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 15:17
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi birinci hafta kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başantrenör Daniele Santarelli, "Merhaba, bu yazın ilk milli takım kadrosunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Santarelli, sporcuların isimlerini tek tek söylerken, A Milli Takım'ın kadrosunda şu milli sporcular bulunuyor:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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