A Milli Kadın Futbol Takımımız, Yunanistan'ı mağlup etti!

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta son karşılaşma maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, Yunanistan'ı 1-0 mağlup ederek play-out oynama hakkı kazandı.

calendar 03 Haziran 2025 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımımız, Yunanistan'ı mağlup etti!
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta altıncı ve son maçında deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Girit Adası'ndaki Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan maçta 16. dakikada Ebru Topçu ile bir penaltı atışından yararlanamayan ay-yıldızlıların tek golünü 42. dakikada Kader Hançar kaydetti.

Gruptaki diğer maçta İrlanda Cumhuriyeti sahasında Slovenya'yı 1-0 yendi.

Yunanistan galibiyetiyle B Ligi 2. Grup müsabakalarını 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan milliler, gelecek sezon UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edebilmek için UEFA Uluslar C Ligi'nden gelecek bir takımla ekim ayında iki ayaklı play-out maçı oynayacak.


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