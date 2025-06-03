A Milli Kadın Futbol Takımımız, Yunanistan'ı mağlup etti!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta altıncı ve son maçında deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.



Girit Adası'ndaki Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan maçta 16. dakikada Ebru Topçu ile bir penaltı atışından yararlanamayan ay-yıldızlıların tek golünü 42. dakikada Kader Hançar kaydetti.



Gruptaki diğer maçta İrlanda Cumhuriyeti sahasında Slovenya'yı 1-0 yendi.



Yunanistan galibiyetiyle B Ligi 2. Grup müsabakalarını 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan milliler, gelecek sezon UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edebilmek için UEFA Uluslar C Ligi'nden gelecek bir takımla ekim ayında iki ayaklı play-out maçı oynayacak.



