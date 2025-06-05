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A Milli Futbol Takımı, ABD maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, 7 Haziran'da ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Vincenzo Montella yönetiminde sürdürdü.

calendar 05 Haziran 2025 11:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
A Milli Futbol Takımı, ABD maçının hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve taktik çalışması yapan ay-yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli taktik oyun oynadı.

Öte yandan antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.


Ay-yıldızlı ekip, cuma günü yerel saatle 17.15'te aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.


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