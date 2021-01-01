76ers'da bir pozitif vaka daha çıktı, sonraki maç tehlikede!

Philadelphia 76ers'ın ekip personelinden bir kişinin KOVID-19 testinin pozitif çıktığı ve bu durumun, takımın bir sonraki maçını oynamasını şüpheli hale getirdiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre 76ers, ligin vereceği kararı beklerken, takımın antrenman ekibinin bir üyesinin KOVID-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.



Pozitif testin, ekip içinde ek temas takibine yol açtığı ve NBA'in inceleme sürecini sürdürdüğü belirtildi.



76ers, Denver Nuggets'a karşı oynaması için gerekli olan sekiz oyuncuya sahip olamama riskiyle karşı karşıya. Keza yedi oyuncu, KOVID-19 testi pozitif çıkan Seth Curry ile yakın temas nedeniyle sağlık ve güvenlik protokolünde yer alıyor.



OYNAMAYA MÜSAİT YALNIZCA 6 OYUNCU VAR!



Curry ile birlikte, Terrance Ferguson ve Mike Scott, sırasıyla kişisel nedenlerden ve sol diz sıkıntısından dolayı halihazırda kadro dışı kalmış durumda.



Şu anda takımda oynamaya müsait olan sadece altı oyuncu bulunuyor: Ben Simmons, Dwight Howard, Tony Bradley, Tyrese Maxey, Isaiah Joe ve Dakota Mathias.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 76ers, otobüsle Philadelphia'ya geri dönerken, Nuggets ise Philadelphia'ya uçtu.



Maç, ertelenmesi durumunda sezonda bu şekilde ertelenmiş olan ikinci maç olacak. Houston Rockets'ın Oklahoma City Thunder'a karşı yalnızca yedi oyuncusu bulunduğu için oynanamamış olan açılış gecesi maçı, bu şekilde ertelenen ilk maçtı.



