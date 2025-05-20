20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
4-2
20 Mayıs
Aasane-Viking
0-450'
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
1-251'
20 Mayıs
Bryne-KFUM
0-148'
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
2-147'
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
1-151'
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
21:00
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
21:00

44 yaşındaki Daniel Güiza'dan fair play dersi!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, kariyerine İspanya'da Juventud Sanluquena takımında devam ediyor. 44 yaşındaki deneyimli forvet, son maçta sergilediği fair play örneğiyle takdir topladı.

calendar 20 Mayıs 2025 18:41
Fotoğraf: AA
44 yaşındaki Daniel Güiza'dan fair play dersi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, 44 yaşında da futbol sahalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanya alt lig takımlarından Juventud Sanluquena'da forma giyen tecrübeli golcü, son maçta sergilediği centilmen davranışla büyük takdir topladı.

Karşılaşma sırasında savunma arkasına sarkan Güiza, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kontrol ederek bomboş kaleye doğru ilerledi. Ancak o sırada rakip kalecinin sakatlık yaşayıp yerde kaldığını fark eden İspanyol oyuncu, şut çekmek yerine durdu ve doğrudan kalecinin yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, futbolseverler tarafından alkışlarla karşılandı.

İŞTE O AN; 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.