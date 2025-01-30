23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, 11-15 Şubat tarihlerinde Sivas'ta yapılacakç

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak
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30 Ocak 2025 14:31
23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, 11-15 Şubat tarihlerinde Sivas'ta düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak.

Şampiyonada müsabakalar, erkekler serbest stil (11-13 Şubat), grekoromen stil (13-15 Şubat) ve kadınlarda (15 Şubat) gerçekleştirilecek.

 
 
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