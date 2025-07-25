25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalyalar kazandık

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda okçuluk branşında birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

calendar 25 Temmuz 2025 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalyalar kazandık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda okçuluk branşında birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan oyunlarda para okçuluk müsabakaları tamamlandı.

Yarışmada Türkiye'yi klasik yay 23 yaş altı açık kategorisinde Duygu Bardak, Mustafa Birlik, Yavuz Süleyman Çağlar, Ayşenur Güney ve Zeynep Sezgin; W1 23 yaş altı açık kategorisinde Zeynep Sena Saran temsil etti.

Milli sporculardan Zeynep Sezgin gümüş, Mustafa Birlik ise bronz madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.