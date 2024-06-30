Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi.



Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası'na 20 ilden 400 sporcu katıldı.



Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



İki gün süren Ordu Triatlon Türkiye Kupası, yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı.





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