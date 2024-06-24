15 Yaş altı kadın milli halterciler Avrupa şampiyonluğu elde etti

Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı milli sporcular; 14 altın, 23 gümüş ve 24 bronz olmak üzere 61 madalyayla tamamlarken, 15 Yaş altı kadın milli halterciler de takım halinde Avrupa şampiyonluğu kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik şehrinde 9 gün süren organizasyona 15 yaş altı kategorisinde 10 erkek, 10 kadın, yıldızlarda da yine 10 erkek, 10 kadın sporcuyla katılan Türkiye 14 altın, 23 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanma başarısı gösterdi.



Müsabakalar sonucunda 15 yaş altı kadınlarda milli halterciler takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Yıldız kadın ve erkek halter milli takımları ise Avrupa ikincilik kupasını kaldırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Selanik'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Türk halterinin geleceği olan sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Organizasyonda madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Umuyorum ilerleyen yıllarda bu başarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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