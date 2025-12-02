02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
2-029'
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yenerek seriyi sürdürdü

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

calendar 02 Aralık 2025 16:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Başkent ekibi sezondaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken Galatasaray HDI Sigorta, 2. mağlubiyetini aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Wright, Onur Günaydı)

Setler: 25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11

Süre: 143 dakika

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
