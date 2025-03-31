Voleybolda Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia ile deplasmanda karşılaşacak Ziraat Bankkart, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankkart, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Trentino Itas'ı yarı finalde eleyerek CEV Kupası'nda adını finale yazdırmıştı.
Finalde son CEV Kupası şampiyonu Asseco Resovia ile eşleşen Ziraat Bankkart, rakibiyle yapacağı ilk maç için bugün Polonya'ya gidecek.
Asseco Resovia ile Ziraat Bankkart arasındaki ilk maç, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rzeszow kentindeki müsabakayı, Bulgar hakem Ilian Georgiev yönetecek. Georgiev'in yardımcılığını İtalyan Mauro Carlo Goitre yapacak.
Rövanş mücadelesi ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından CEV Kupası sahibini bulacak.
Ziraat Bankkart Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Wouter ter Maat, "Zorlu maçlar sonunda adımızı finale yazdırdık. Bizim için zor bir mücadele olacak. Rakibinize karşı iyi hazırlandık. Avantajlı bir sonuç elde edip ikinci maç için işimizi kolaylaştırmak istiyoruz. Umarım iki maç sonucunda kupaya uzanan taraf oluruz." ifadelerini kullandı.
Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinde Polonya'da avantaj peşinde
Ziraat Bankkart, Polonya'da Asseco Resovia ile oynayacağı CEV Kupası finali ilk maçında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Voleybolda Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia ile deplasmanda karşılaşacak Ziraat Bankkart, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
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