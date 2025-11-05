New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, sol hamstringinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmesinin ardından 7–10 gün içinde yeniden değerlendirilecek.



NBA kariyerinin en düşük kilosunda olmasına rağmen yeni bir sakatlıkla karşı karşıya kalan Williamson, daha önce de ayak sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



Bu sezon şu ana kadar 5 maçta 22,8 sayı, 6,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalayan yıldız forvetin yokluğu, sezona 1 galibiyet 6 mağlubiyet ile giren Pelicans için büyük bir darbe anlamına geliyor.



