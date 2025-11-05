05 Kasım
Zion yeniden sakatlandı, 7-10 gün arası yok

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, sol hamstringinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmesinin ardından 7–10 gün içinde yeniden değerlendirilecek.

05 Kasım 2025 11:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Zion yeniden sakatlandı, 7-10 gün arası yok
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, sol hamstringinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmesinin ardından 7–10 gün içinde yeniden değerlendirilecek.

NBA kariyerinin en düşük kilosunda olmasına rağmen yeni bir sakatlıkla karşı karşıya kalan Williamson, daha önce de ayak sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Bu sezon şu ana kadar 5 maçta 22,8 sayı, 6,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalayan yıldız forvetin yokluğu, sezona 1 galibiyet 6 mağlubiyet ile giren Pelicans için büyük bir darbe anlamına geliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
