New Orleans Pelicans, sezon sonunda genel menajerlik görevine Joe Dumars'ı getirdikten sonra takımda radikal kararlar almadan önce detaylı bir değerlendirme sürecine girdi.



Dumars'ın en büyük gündemi ise yıldız forvet Zion Williamson'ın geleceği.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre, Dumars, kulüpteki yeni görevini ve oyuncu kadrosunu derinlemesine analiz etmeden herhangi bir takas hamlesi düşünmüyor. Ancak kulüp içerisinde, Zion'ın durumuna yönelik uzun süredir süregelen bir memnuniyetsizlik hakim.



2019 Draftı'nda 1. sıradan seçilen Williamson, altı sezonun dördünde 30 maç barajını aşamadı. 2024-25 sezonunda ise sadece 30 maçta sahaya çıktı ve 24.6 sayı, 7.2 ribaund, 5.3 asist ortalamaları tutturdu. Fakat sakatlık geçmişi, onun franchise oyuncusu olma potansiyelini sorgulatmaya devam ediyor.



Williamson'ın 5 yıllık 197 milyon dolarlık kontratında dikkat çekici koruma maddeleri bulunuyor. Örneğin, 2025-26 sezonundaki maaşının %40'ı yalnızca 2024-25 sezonunda 41 maçta forma giymesi halinde garanti altına giriyor. Ayrıca kiloya ve yağ oranına dair fiziksel şartlara bağlı maddeler de kontratın içinde yer alıyor.



Pelicans, 12 Mayıs'taki NBA Draft Kurası'nda 1. sırayı kazanırsa ve Duke yıldızı Cooper Flagg'i seçme imkânı doğarsa, bu durum Williamson'ın geleceğini daha da belirsiz hâle getirebilir.



