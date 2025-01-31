New Orleans Pelicans forveti Zion Williamson, kendisini arka arkaya gecelerde oynatmama kararının takım yönetimden çıktığını açıkladı.



Pelicans'ın 2024-25 NBA sezonunda rekabetçi olma umutları, takımın büyük bir kısmının sakatlık krizi yaşaması nedeniyle ilk ayda suya düştü. Kenara çekilen önemli isimlerden biri, sakatlık sorunlarıyla dolu kariyerinde sezonun çoğunu hamstring sakatlığı ile kaçıran Williamson'dı.



Zion, tanking yapılan sezonunda sağlığını korumak için Pelicans'ın bu sezon kendisini arka arkaya gecelerde oynanan maçlarda oynamamaya karar verdiğini söyledi:



"Şunu herkese açıkça söyleyeyim. Üst üste iki maçta oynayabiliyorsam, oynarım. Fiziksel olarak evet, oynayabilirim. Ama Pelicans için çalışıyorum. Ve onlar da rakamlara dayanarak, şu anda bunu yapmanın akıllıca olmadığına karar verdiler. Eğer onlar böyle düşünüyorsa, bu konuda onların yanındayım. Ama eğer oynayabilseydim, oynardım."



Williamson bu sezon 23,6 sayı, 8,2 ribaund ve 5,0 asist ortalamalarına sahip ve takım ise Batı Konferansı'nda 12-36'lık derecesiyle 14'üncü sırada yer alıyor.



