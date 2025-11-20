20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Zeren Spor, İstabul'da THY'ye set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

calendar 20 Kasım 2025 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
 Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Orhan Sakın

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yımaz, Adelusi, Çağla Çiçekoğlu, Işıl Öz, Orthmann, Büşra Kılıçlı)

Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov (Özlem Alkan, Mihajlovic, Gatina, Eylül Karadaş, Aleksic)

Setler: 15-25, 19-25, 24-26

Süre: 81 dakika (24, 26, 31)




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
