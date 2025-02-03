Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!

Zenit, Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Gedson Fernandes ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
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03 Şubat 2025 08:54

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'e talip çıktı.

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Gedson Fernandes'le Zenit'in ilgilendiği belirtildi. 

Rus ekibinin 15 milyon Euro'luk bir öneriyle geldiği, siyah-beyazlıların üç orta sahası ile yollarını ayırdığı için bu teklife sıcak bakmadığı ancak rakamın istedikleri seviyeye gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği belirtildi. 

Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir öneriye "Evet" demesi beklenmiyor.

ZENIT'İN ÖNCEKİ TEKLİFİ SONUÇSUZ KALMIŞTI

Zenit, yaz aylarında 17 milyon Euro Gedson ve 7 milyon Euro da Zaynutdinov için paket teklif yapmış ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 31 maçın tamamında görev alan Portekizli oyuncu 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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