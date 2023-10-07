Yusuf Sarı için sakatlık açıklaması!

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, Vincenzo Montella tarafından Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosuna dahil edildi.



24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile oynanan ligin 8. hafta karşılaşmasında sakatlandı. Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı maçta, 70. dakikada oyundan çıktı.



Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından Yusuf Sarı'nın durumu için konuştu.



Hollandalı teknik adam, "Milli Takım'a katılacakken ve biz böyle bir galibiyet aldıktan sonra bu durumu yaşaması üzücü. Ama durumu tam olarak net değil. Müthiş bir futbolcu. Müthiş katkıları var. O yüzden durumu net değil şu anda. Tam olarak bilgi veremiyorum. " dedi.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Yusuf Sarı için, "Milli takım arası var. Hazır olmayanlar da hazır olur inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz. Yusuf Sarı'nın adalesinde bir problem var. Onu Fransa'ya gönderiyoruz. Orada bir doktor var. İnşallah onu iyileştirip milli takıma göndereceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok." yorumunda bulundu.



