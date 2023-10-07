Yusuf Sarı için sakatlık açıklaması!

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Yusuf Sarı, Trabzonspor maçında sakatlandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve başkanı Murat Sancak, maç sonrası 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Sarı için sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2023 23:57
Son güncelleme 07 Ekim 2023 00:24
Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, Vincenzo Montella tarafından Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosuna dahil edildi.

24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile oynanan ligin 8. hafta karşılaşmasında sakatlandı. Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı maçta, 70. dakikada oyundan çıktı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından Yusuf Sarı'nın durumu için konuştu.

Hollandalı teknik adam, "Milli Takım'a katılacakken ve biz böyle bir galibiyet aldıktan sonra bu durumu yaşaması üzücü. Ama durumu tam olarak net değil. Müthiş bir futbolcu. Müthiş katkıları var. O yüzden durumu net değil şu anda. Tam olarak bilgi veremiyorum. " dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Yusuf Sarı için, "Milli takım arası var. Hazır olmayanlar da hazır olur inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz. Yusuf Sarı'nın adalesinde bir problem var. Onu Fransa'ya gönderiyoruz. Orada bir doktor var. İnşallah onu iyileştirip milli takıma göndereceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok." yorumunda bulundu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery