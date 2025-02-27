Yusuf Demir: 'Rakipten çok daha iyiydik'

Mücadeleyi değerlendiren Demir, "Tur atladığımız için mutluyuz ama bu maçı almamız gerekiyordu. Rakipten çok daha iyiydik. Her şeyimizi verdik, tur atladık." dedi.



"HOCA İNŞALLAH LİGDE DE ŞANS VERİR"



Demir, konuşmasının devamında, "Hoca şansı kupada veriyor, ligde de inşallah en yakın zamanda verir. Her gün çalışıyorum. İnşallah ligde de zaman alırım." ifadelerini de kullandı.

Evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Sarı-Kırmızılı takımın futbolcularından Yusuf Demir, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.