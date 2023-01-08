Yunus Akgün'den derbi zaferi paylaşımı

Galatasaraylı Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi sonrası Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Kerem Aktürkoğlu ile birlikte saha içinden çektiği fotoğrafla birlikte paylaşım yapan Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı:
"Göğsümüzde 4 yıldız, alnımızın akıyla 3 puanla eve dönüyoruz. Taraftarımıza armağan olsun, durmak yok çok çalışmaya devam"
Kerem Aktürkoğlu ile birlikte saha içinden çektiği fotoğrafla birlikte paylaşım yapan Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı:
"Göğsümüzde 4 yıldız, alnımızın akıyla 3 puanla eve dönüyoruz. Taraftarımıza armağan olsun, durmak yok çok çalışmaya devam"
Yunus Akgün: "Göğsümüzde 4 yıldız, alnımızın akıyla 3 puanla eve dönüyoruz🧿💪🏼 Taraftarımıza armağan olsun, durmak yok çok çalışmaya devam 💛♥️" pic.twitter.com/kjhPgm28bV
— Sporx (@sporx) January 8, 2023
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