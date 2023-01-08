Yunus Akgün'den derbi zaferi paylaşımı

Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Yunus Akgün'den derbi zaferi paylaşımı
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08 Ocak 2023 22:56
Galatasaraylı Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi sonrası Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte saha içinden çektiği fotoğrafla birlikte paylaşım yapan Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı:

"Göğsümüzde 4 yıldız, alnımızın akıyla 3 puanla eve dönüyoruz. Taraftarımıza armağan olsun, durmak yok çok çalışmaya devam"

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