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Yüksel Yıldırım'dan N'Koudou ve Makoumbou açıklaması!

Samsunspor Başkanı Tüksel Yıldırım, transferde ismi geçen Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'koudou hakkında konuştu.

calendar 10 Haziran 2025 17:13
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Yüksel Yıldırım'dan N'Koudou ve Makoumbou açıklaması!
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2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, transfer açıklaması yaptı.

Yıldırım, Samsunspor ile anılan Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'koudou hakkında konuştu.

'MAKOUMBOU'NUN TRANSFER SÜRECİ OLUMSUZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'


İtalya Serie A takımlarımdan Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou hakkındaki transfer iddiası hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Antoine Makoumbou ilgilendiğimiz bir oyuncu ama şuan alamıyoruz. Yunanistan ekibi Paok bu oyuncu için devrede. Paok dışında 1-2 kulüp daha devredeymiş. Bu nedenle oyuncunun fiyatı yükseldi. Bizde şuan beklemeye girdik. Başka 6 numara oyuncularına bakıyoruz. Makoumbou bizim fiyatlarımıza inerse düşüneceğiz. Yoksa alma şansımız yok. Bonservisi şuan 1 milyon Euro arttı. Maaş talebi de 300 bin Euro arttı. Başka kulüpler işe girince bonservis ücretleri ve maaşlar artıyor. Bu yüzden bu transfer biraz olumsuz gibi duruyor. Onlar bize gelirse olur ancak bu da çok zor" ifadelerini kullandı.

'N'KOUDOU GÜNDEMİMİZDE YOK'

Adı Samsunspor ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu N'koudou için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen Yıldırım, "Son günlerde basında adı kulübümüzle anılan Kevin N'Koudou ile ilgili herhangi bir transfer girişimimiz olmadı. Kendisiyle ne bir temas kurduk ne de böyle bir planlamamız var. Bu haberler tamamen asılsız. Samsunspor olarak belirlediğimiz transfer stratejimiz doğrultusunda, ihtiyaçlarımıza uygun oyuncularla temas halindeyiz. Ancak N'Koudou gündemimizde yok" dedi.


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