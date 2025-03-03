Yıldız halterciler, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalya hedefliyor

Nevşehir'de 4 yıl önce başladıkları halterde önemli başarılar elde eden Hatice Kızmaz ile Yasin Mert Gülen, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor.



Okullardaki yetenek taramalarında fiziki yapılarının haltere uygun olduğunu fark eden milli takım antrenörü Burak Erdoğan'ın yönlendirmesiyle ağırlık çalışmaya başlayan Hatice ve Yasin Mert, kısa sürede birçok başarı kazandı.



2021 yılında ilk antrenmanlarının ardından katıldıkları okul sporları müsabakalarında şampiyonluk elde eden Hatice Kızmaz 21 Şubat'ta Denizli'de 49 kiloda, Yasin Mert Gülen ise 28 Aralık'ta Muğla'da 81 kiloda Türkiye ikinciliği elde etti.



Antrenör Burak Erdoğan nezaretinde haftanın 6 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda antrenmanlarına devam eden 15 yaşındaki iki sporcu, mayısta gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 2-10 Ağustos'ta Polonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.



- "Antrenman için 40 kilometrelik yoldan geliyorum"



Halterci Kızmaz, AA muhabirine, antrenmana ikamet ettiği 40 kilometre uzaklıktaki Kaymaklı beldesinden geldiğini söyledi.



Önceden voleybola ilgi duyduğunu ve okul takımında yer aldığını anlatan Hatice, halterle tanıştıktan sonra bu spordan kopamadığını belirtti.



Burak Erdoğan'ın kendisini fark etmesiyle 4 sene önce haltere başladığını ifade eden Hatice, "Antrenman için günlük 40 kilometrelik yoldan geliyorum. Minikler şampiyonasında Türkiye birinciliğim var. Mayıs ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'ndan güzel bir derece elde edip milli takıma girmeyi istiyorum. Polonya'da yapılacak yarışmaya katılarak bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.



- "En büyük destekçim annemdir"



Yasin Mert Gülen ise futbol oynarken kendisini halterde başarıya koşan bir sporcu olarak bulduğunu, elde ettiği ulusal derecelerle de motivasyonunun arttığını söyledi.



Çevresinde bu sporla ilgilenen olmamasına rağmen yakınları tarafından desteklendiğini vurgulayan Yasin Mert, "En son 2 ay önce okullar arası yarışmalarda Türkiye ikincisi oldum, çeşitli madalyalarım var. Geçmişte halterle ilgili hayalim yoktu, futbolu seviyordum. Antrenörüm Burak Erdoğan beni yanına aldı. Haftada 6 gün en az 4 saat çalışıyoruz. En büyük destekçim annemdir. Onun sayesinde buralara geldim. Arkadaşlarım da beni görüp tebrik ediyor. 'Keşke biz de senin gibi olsaydık.' diyen birçok arkadaşım var." ifadelerini kullandı.



- "Bu çocuklarımızı görenler de spora yönelmeye başladı"



Antrenör Burak Erdoğan ise Nevşehir'de bugüne kadar halterde uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular yetiştiğini, Hatice ve Yasin Mert'in de benzer başarılara imza atacak yeteneğe sahip olduklarını dile getirdi.



İki sporcunun özveriyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Haftanın 6 günü 4-5 saat antrenman yapıyorlar. Öncelikle mayısta Türkiye Şampiyonası var, akabinde milli takım kamplarımız açılıyor. Sonrasında Polonya'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. İstiklal Marşı'mızı okutup, altın madalyayı ülkemize getirmek istiyoruz." dedi.



Gençleri yetenek taramasında keşfettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çeşitli fiziksel antrenmanlarını yaptıktan sonra çocuklarımızın haltere yetenekli olduklarını gördüm. Çocuklarımızı yaklaşık 4 seneden bu yana çalıştırmaktayız. Türkiye'de derece yapmak belki kulağa kolay gibi gelebilir ama gerçekten çok zor. 81 ilden çok sayıda sporcu var. Bu çocuklarımızın oradan sıyrılması, Nevşehir'den çıkıp büyükşehirleri geride bırakması bizim için gurur kaynağıdır. Dijital bir çağdayız ve gençlerimiz şu dönemde spordan bayağı uzaklaştı. Bu gençlerimizin verdiği özveriyi çok değerli görüyorum. Bu çocuklarımızı görenler de spora yönelmeye başladı. Önceden halterin boyu kısalttığı gibi düşünceler vardı ama şimdi çocuklarımızın buraya gelmesi bizi gururlandırıyor."



