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Yannick Franke, Aliağa Petkimspor'da!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yannic Franke ile anlaştığını duyurdu.

calendar 02 Temmuz 2025 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yannick Franke, Aliağa Petkimspor'da!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hollandalı oyuncu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yannick Franke. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 17,6 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden başarılı oyun kurucu Yannick Franke, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. Aliağa'mıza hoş geldin Franke." ifadeleri kullanıldı.

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