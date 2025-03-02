Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Rakip kaleye çok gitmemize rağmen golü bulamadık. Erzurumspor'un taktiklerini üst seviyede engelledik. Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi." dedi.



Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oyunu domine ettiklerini söyledi.



Erzurumspor'un kazanmak için sahaya çıktığını dile getiren Koşukavak, "İlk 2 hesapları yapan bir takım. Bizim de ilk 6 içinde olma hedefimiz vardı. Oyunu hem savunma hem hücum anlamında domine ettiğimizi düşünüyorum. Erzurumspor uzun top, direkt hücum ve duran top ile pozisyon üreten bir takım. Taktiksel detaylar açısından çok iyi hazırlandık ve oyuncular sahada çok iyi uyguladılar." diye konuştu.



Kazanabilecekleri maçı berabere bitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Koşukavak, "Tek pozisyon verdik. Hakem arkadaşlar oyuna yorum konusunda maalesef iyi değillerdi. 88. dakikada Babacar'ın pozisyonu gol olsa maç bitmişti. Rakip kaleye çok gitmemize rağmen golü bulamadık. Erzurumspor'un taktiklerini üst seviyede engelledik. Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Kötü bir 2 puan kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçtı." ifadelerini kullandı.



Kulübün stat probleminin olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Artık Boluspor'a her yer deplasman. Bunun da üstesinden geleceğiz. Oyuncuların bugünkü yüksek konsantrasyonundan ve taktik detaylara uymasından dolayı teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



