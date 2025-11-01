Yakup Sekizkök: 'Hakemlerden memnun değilim'

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök, 83-81 kaybedilen Türk Telekom maçının ardından konuştu.
Yakup Sekizkök, maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.
Hakemin performansından memnun olmadığını dile getiren tecrübeli Sekizkök, " Biz kazanmak için elimizden geleni yaptık. Oyuncularım mücadele etti. Yener Yılmaz dışındaki hakemlerin yönetiminden memnun değilim. Kararlar standart dışıydı. Maça gerekli itirazımızı yapıp hakkımızı arayacağız. Rakibimiz sürekli serbest atış kullandı, bunun takipçisi olacağız. " ifadelerini kullandı.
