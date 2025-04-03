Wolves, Heat, Knicks, Spurs ve Rockets, Durant'i hedefleyebilir!

Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i bu yaz döneminde kadrosuna katmayı planlayan takımlar arasında en öne çıkanların Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, San Antonio Spurs ve Houston Rockets olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Wolves, Heat, Knicks, Spurs ve Rockets, Durant'i hedefleyebilir!
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03 Nisan 2025 12:31
Phoenix Suns, Kevin Durant için takas görüşmelerini bu yaz yapmayı planlıyor. Suns, Bradley Beal'i Durant ve Devin Booker gibi yıldız oyuncularının yanına ekledikten sonra hayal kırıklığı yaşadı.

Golden State Warriors, Durant'i takas etmek için en dikkat çekici takımlardan biri olarak öne çıkarken, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, San Antonio Spurs ve Houston Rockets gibi başka takımlar da Durant ile karşılıklı ilgi gösteren takımlar arasında yer alıyor. ESPN'den Shams Charania, bu takımların Durant ile ilgilendiğini ve yaz aylarında yeniden görüşmelerin olabileceğini belirtti.

Durant, gelecek sezon için 2 yıl, 120 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi yapmaya hak kazanacak. Kontratının sona ermesiyle, Durant'in süreç üzerinde belirli bir kontrolü olacak.

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